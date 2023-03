Non è un territorio da saccheggiare

CARRARA

"E’ necessaria una soluzione per evitare il logoramento dei lavoratori". L’intervento è di Alessandro Conti, della segreteria Fisascat, Cisl. "Manca

una parola chiara sul futuro dell’azienda. Abbiamo ascoltato l’azienda, dopo che per "problemi di incomprensione" non si era presentata al tavolo in Regione organizzato la settimana scorsa, senza che questa sia riuscita a chiarire i punti della questione in atto. Alla richiesta precisa di chiarezza, per quanto riguarda le voci legate ai licenziamenti, non abbiamo avuto le necessarie rassicurazioni per rasserenare le lavoratrici e i lavoratori". Per Conti " rispetto a quanto ascoltato nell’ultimo incontro a Firenze aumentano la preoccupazione e crescono i nodi da sciogliere nonostante le numerose proposte, sia dal Comune che dalla Regione, per convincere l’azienda a tornare sui suoi passi. Come auspicato, il dialogo rimane aperto ma, fino a che non saranno pronunciate parole chiare dall’azienda, sosteniamo la lotta dei lavoratori di Agrolab per avere chiarezza sul loro futuro cercando di tutelare i posti di lavoro e per non lasciar passare l’idea che, la nostra terra sia un luogo dove è difficile investire con continuità".