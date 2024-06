’Non è Sanremo’... però piace. Successo per la kermesse canora

Successo a Castagnola per l’evento canoro “Non è Sanremo 2024”, manifestazione promossa dall’associazione culturale Insieme e patrocinata dal Comune di Massa e dalla Provincia di Massa Carrara. Sul palco, condotto da Alberto Nicolai, si sono susseguiti artisti di rilievo che hanno incantato il numeroso pubblico presente. Hanno aperto la serata le due brave diciassettenni, Arya ed Emma Ponis. Ospiti, sono state le cantanti Alis Ray e Nimue con le loro performance canore. Nimue, al secolo Benedetta Del Freo, è una cantante di Massa , impegnata anche nel cinema. Vediamo ora i vincitori di questo primo appuntamento castagnolese: sul podio, primo posto assoluto, Anita Menconi, che ha meritato anche il premio per la miglior interpretazione. Secondo classificato Davide Grassi e terzo posto per Carolina Borsalino.

Si sono esibiti inoltre: Nicolò Casali, Melania Bertoneri, Giulia Vignali, Chiara Borghini, Priscilla Bonotti. Ha animato la serata lo spettacolo di ballo curato dalla scuola di danza Caribe Loco di Massa delle sorelle Marilena e Valeria Minieri. Marilena ha presentato le esibizioni delle sue ragazze e ragazzi, effettuando anche un balletto per un brano della cantante Alis Ray, che li aveva scelti. In rappresentanza del presidente Daniele Tarantino, sono state consegnate le targhe dell’associazione culturale Insieme a Claudio Giorgeri per gli Amici della Montagna e al 119° Gruppo Carabinieri in Congedo , nucleo provinciale Anc di volontariato protezione civile Apuania di Massa.

Il direttore artistico è Ciro Mitola, regista Pierpaolo Poggi, dirette radio Massimo Bellè. Un ringraziamento per: associazione La Palma di Castagnola, 119° nucleo provinciale Anc di volontariato protezione civile Apuania di Massa, associazione Giubbe Verdi di Massa, oltre che agli sponsor: panificio Cagetti Ilio, panificio e pasticceria Ilaria Delle Torte, azienda agricola Calevro, fiori e piante Graziella.