"Non è la città che ci ha promesso". La giunta Arrighi sotto la lente: "Decoro urbano: pronti a fare di più"

di Daniele Rosi

Un invito alla sindaca nel fare qualcosa in più per la città. Più che un invito è stato un vero e proprio appello quello fatto giovedì sera in consiglio comunale da una cittadina carrarese, Angela Del Sarto, intervenuta in apertura di seduta e creando un dibattito che ha occupato un’ora abbondante di consiglio. Tante le osservazioni della donna nel suo intervento, usando come riferimento il volantino che l’allora candidata sindaca Serena Arrighi aveva fatto preparare in campagna elettorale contenente gli obiettivi del programma di rilancio per la città. "C’era scritto di rendere la città più bella, attrattiva e sicura - ha ricordato la donna - ma l’unico posto bello della città è vicolo dell’Arancio grazie a chi ci abita. Si dice di migliorare le frazioni, che io invece vedo con gli stessi problemi, senza scordarci decoro urbano, aggregazione di giovani e anziani e l’importanza della sanità. Per noi anziani non ci sono spazi di socialità, per non parlare della situazione dell’ospedale. Nel programma si parla di confronto con la gente, ma la mia idea è che si sia agito individualmente".

Sul tema si è poi agganciato il consigliere Simone Caffaz con un’interrogazione per un bilancio di metà mandato della giunta Arrighi che, proprio oggi pomeriggio, in un incontro pubblico, farà il punto della situazione al giro di boa del quinquiennio. "Rimaniamo perplessi dalla modalità dell’iniziativa dell’incontro di metà mandato - ha aggiunto il consigliere - e credo sarebbe stato giusto anche un confronto con le forze politiche. Togliendo dal programma gli obiettivi previsti per fine mandato e soffermandoci solo sulle cose realizzabili prima, io non vedo molto. Ci sono problemi su decoro urbano, raccolta differenziata, sicurezza, viabilità ed eventi culturali e aggreggativi. A metà percorso qualcosa bisogna iniziare a vedere".

Ai due interventi è quindi arrivata la replica della sindaca, che ha ricordato in prima battuta la ripresa in primavera degli incontri con i cittadini per un confronto diretto sulle problematiche riscontrate, ribadendo anche la necessità di continuare a lavorare con un impegno ancora maggiore. "Raccolgo l’invito a fare di più - ha risposto Arrighi alla cittadina - e di farlo soprattutto per il decoro urbano e la sanità. Gli incontri riprenderanno a breve ed è vera l’importanza di essere in mezzo alle persone. Al consigliere Caffaz dico che siamo a metà mandato ma molte cose sono in realtà avviate. In tema decoro urbano partiranno a breve molti cantieri in centro storico, che miglioreranno in modo radicale la città. Per la sicurezza abbiamo incrementato in modo importante le telecamere, con altre in arrivo, oltre al coordinamento con le forze dell’ordine. Per i giovani metteremo a disposizione spazi per nuclei di incubatori artistici. Sul marmo abbiamo finito tutti i punti indicati nel programma, portando a casa gli obiettivi di inizio mandato. All’incontro di metà mandato daremo una brochure in cui si vedrà che le cose sono state fatte, con tante altre che andranno sicuramente fatte".