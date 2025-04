"Non c’entro niente". Sommariva in Procura per la banchina di Genova

È stato interrogato in procura a Genova per diverse ore Mario Sommariva, l’attuale presidente del gruppo Spinelli, già vertice dell’Autortià di sistema portuale di Marina di Carrara. Sommariva è indagato insieme all’imprenditore ligure Aldo Spinelli e all’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini per l’occupazione abusiva del terminal multipurpose di Ponte Etiopia nel porto della città della Lanterna.

L’inchiesta, coordinata dal pm Walter Cotugno, è partita dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso ottobre che ha ritenuto illegittima quell’assegnazione dopo il ricorso presentato dalla società che gestisce il terminal Sech. Su quell’area di oltre 140mila metri quadri la società Gpt, Genoa Port Terminal (partecipata per il 51% proprio dal Gruppo Spinelli e per il 49% da Hapag Lloyd) avrebbe movimentato, secondo l’accusa, in prevalenza contenitori, mentre il piano regolatore del porto prevedeva che attraccassero in numero maggiore traghetti e merci varie. Per la Procura in questo modo l’azienda avrebbe ottenuto indebiti vantaggi. Mario Sommariva ha risposto alle domande del magistrato e respinto le accuse sostenendo che non c’è alcuna occupazione abusiva e contestando la sentenza del Consiglio di Stato. Inoltre avrebbe detto di essere arrivato da poco al gruppo e quindi di non avere responsabilità alcuna. Sommariva, lo ricordiamo, avea datole dimissioni dalla nostra Autorità portuale alla fine dello scorso settembre ed era stato nominato presidente della Spinelli srl il primo ottobre.

A lui la Procura contesta il fatto di non essere intervenuto e aver mantenuto l’occupazione dell’area "in assenza di una concessione demaniale" visto che era stata annullata. Spinelli e Signorini invece sono indagati per il rinnovo della concessione del 2018 in violazione del piano regolatore portuale del 2001. Le dimissioni di Mario Sommariva furono vissute come un choc dalla città e dalle imprese che ravitano introno al porto.