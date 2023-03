Nominato il nuovo Cda di Evam Gelati alla guida della partecipata

di Francesco Scolaro C’è un nuovo Consiglio di amministrazione per la società Evam, azienda pubblica del Comune di Massa che si occupa principalmente di imbottigliamento e commercializzazione di acqua Fonteviva e Amorosa a Prati della Ciocca. Dopo i saluti di Lorenzo Porzano, passato a inizio gennaio al ruolo di amministratore unico di Cermec, in questi giorni la commissaria prefettizia Maria Rosa Trio ha ripreso quello che era il bando lanciato dall’uscente amministrazione del sindaco Francesco Persiani per il rinnovo delle cariche societarie di Evam, prima della naturale scadenza che sarebbe arrivata con l’approvazione del bilancio consuntivo 2022. Presidente di Evam sarà Massimo Gelati, ingegnere e cavaliere al merito della Repubblica Italiana, fondatore e presidente del Gruppo Gelati, fondatore e presidente di Ifsa – Organismo di Certificazione Internazionale, che ben conosce la società Evam con cui collabora ormai da circa 15 anni in particolare per l’attività legata a certificazioni sulla qualità, l’ambiente e la sicurezza alimentare. Al suo fianco ci saranno Paolo Agostini, dirigente bancario, e Rossanna Pollina, commercialista. Gelati e gli altri membri del nuovo Cda hanno accettato formalmente l’incarico nella serata di mercoledì e da ieri sono operativi alla guida di Evam. Un nome che quindi garantisce una conoscenza approfondita...