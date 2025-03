Noa, la magia di Roberto Prosseda al pianoforte

Continua con artisti di altissimo livello la stagione solidale dei ’Donatori di musica’ per l’Oncologia del Noa diretta da Andrea Mambrini. Nella Sala della Musica si è esibito Roberto Prosseda, pianista noto a livello internazionale. "A Massa Carrara – sottolinea il dottor Mambrini – abbiamo organizzato centinaia di concerti, tra musica classica e non: da noi sono passati grandi pianisti, come oggi Roberto Prosseda, grande amico e addirittura co-fondatore dell’associazione ’Donatori di musica’, una meravigliosa esperienza partita 18 anni fa, nel 2007, proprio a Massa Carrara e che poi si è diffusa in tutta Italia. Si tratta di un’attività davvero utile per i pazienti e anche per le loro famiglie".

L’esibizione del grande musicista ha letteralmente trascinato il pubblico. Prosseda si è ’prestato’ a un gioco, che solo in un ambiente come questo è possibile fare: ha chiesto ai presenti uno stato d’animo (gioia, serenità) da cui partire e il nome di un autore, trovando un nesso e scegliendo dal suo vasto repertorio i brani più adatti ad essere suonati, in una sorta di ’flusso delle emozioni’. In questa scaletta estemporanea hanno trovato posto capolavori assoluti di Schumann, Chopin, Beethoven, Mozart, Morricone, Scarlatti e Liszt, interpretati con la consueta maestria dal pianista originario di Latina, che ha trovato anche il modo di declamare alcuni versi del Petrarca. Prosseda ha inoltre evidenziato che con i ’Donatori di musica’ ogni volta avviene un piccolo miracolo, di condivisione e di unità d’intenti.