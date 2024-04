No alla questura nel parco. Ultimo giorno per firmare

Si conclude stamani, al Parco degli Ulivi, la raccolta di firme per dire no alla realizzazione della nuova questura all’interno del parco, ovvero in area sgambatoio. Il gazebo è presente dalle 9 alle 13. "Quello che si sta registrando in città – dice il consigliere comunale del Pd, vice presidente del consiglio, Daniele Tarantino (nella foto), presente alla manifestazione di venerdì – è una forte espressione di dissenso da parte dei cittadini verso quell’ipotesi calata dall’amministrazione di cementificare parte dell’area verde di Camponelli. Tanti cittadini, in particolar modo residenti di quella zona, sono nettamente contrari allo smembramento di quel sito, polmone verde che ancora resiste in città e che va tutelato. Una battaglia che Massa sta portando avanti anche politicamente insieme ai colleghi dell’opposizione , in maniera trasversale, perché la tutela dell’ambiente deve essere al primo posto. Credo ci siano altri siti dove poter realizzare la struttura della questura, magari luoghi da recuperare senza cementificare il suolo". Una battaglia sostenuta da tutte le associazioni ambientaliste e dal Polo Progressista. Anche Fratelli d’Italia è schierata contro la proposta del sindaco.

"Sono tante le firme per il no alla Questura al parco degli Ulivi – conclude Tarantino – e invitiamo i cittadini anche stamani a essere presenti così come lo dovranno essere, numerosi, quando la discussione si aprirà in consiglio comunale".