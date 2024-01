"No al consulente per il marmo". Per Baruzzo è spreco di denaro

"L’amministrazione comunale continua a sperperare denaro pubblico per consulenze esterne". Lo sostiene il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo, in merito alla consulenza chiesta ad un legale per attuare i progetti dell’articolo 21 del marmo. "L’affidamento costerà alla collettività carrarese complessivamente oltre 43mila euro – prosegue Baruzzo –. Fratelli d’Italia chiede pubblicamente alla sindaca Serena Arrighi se i dirigenti della macchina comunale non siano in grado di assolvere a determinati compiti, senza dover ricorrere alle varie e costose consulenze esterne. Ricordiamo che numerose sentenze dei Tar dicono espressamente che "la pubblica amministrazione non può ricorrere a incarichi esterni ma di norma deve perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio personale, salvo che ciò non sia ragionevolmente possibile, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto professionale particolarmente elevato sotto il profilo tecnico-scientifico. E non ci sembra proprio il caso dell’articolo 21 e di altre precedenti consulenze esterne". "Consigliamo quindi alla sindaca Arrighi di valorizzare il personale interno – conclude Baruzzo –, e di fare attenzione al fatto che certe scelte possono trascinare l’amministrazione comunale in costosi contenziosi (con i soldi dei carraresi) dinanzi al Tar o dinanzi alla Corte dei Conti. Auspichiamo l’intervento dei sindacati a difesa della professionalità dei dipendenti".