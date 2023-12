No a ’via Almirante’. Sì a quella per Pertini

No alla strada intitolata a Giorgio Almirante, sì a quella per Sandro Pertini. E il ritiro della citadinanza onoraria a Benito Mussolini concessa nel 1924. Sono queste le richieste con cui la sezione Anpi di Massa organizza una raccolta di firme. Il primo appuntamento è in programma martedì 2 gennaio con un gazebo davanti al Teatro Gugliemi. La raccolta proseguirà anche nei giorni del 3 e 4 gennaio per poi spostarsi, il 5 gennaio, in piazza Betti a Marina di Massa in occasione del mercato. Com’è noto all’ordine del giorno del Consiglio comunale è iscritta una mozione, promossa da Fratelli d’Italia, per intitolare una strada a Giorgio Almirante. "Come Anpi – afferma l’associazione – abbiamo scritto che la nostra comunità non può accettare la proposta. Almirante fu fascista, redattore della rivista razzista ’Il Giornale della Razza’, aderì poi alla Repubblica sociale di Salò, fu iscritto alla Gnr, divenne segretario del Ministro della Cultura della Rsi. La nostra città, con la sua storia, non può dedicargli alcunché di pubblico. Va revocata inoltre la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini data nel 1924 dal Comune di Massa. Infine, unitamente ad altre associazioni, abbiamo chiesto all’amministrazione, e rinnoviamo la richiesta, di intitolare una strada a Sandro Pertini, politico socialista e antifascista, e il più amato presidente della nostra Repubblica. A tal fine abbiamo indicato il ponte sul Frigido, prolungamento di viale Trieste".