Niente tv, telefoni muti. Paesi isolati da giorni

Ancora disagi che continuano, causati dal maltempo, in varie zone della Lunigiana orientale. Ad Equi Terme, infatti, ormai da una settimana la telefonia fissa Tim è assente.

"I telefoni purtroppo sono muti e diversi utenti, per lo più anziani – spiega Maurizio Pietrini della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano - Dopo aver più volte sollecitato l’intervento alla società, esasperati si rivolgono a noi nella speranza che gli venga data una mano. Si tratta di gente in là con gli anni e il telefono fisso in casa è una necessità e nel contempo una garanzia per la propria salute, oltreché il mezzo per restare in contatto con figli e conoscenti. Dato l’alto numero di persone che ci hanno chiamato per questo genere di disservizio, siamo andati di persona a controllare e abbiamo trovato la linea telefonica in condizioni disastrate. C’erano i fili sganciati dagli appositi pali e appesi ad alberi di castagno, insomma, una situazione davvero indescrivibile…".

Il paese di Equi è in difficoltà ma pure Casola in Lunigiana. Sono in molti a chiedere aiuto e un appello agli enti preposti per riuscire "a risolvere un problema riguardante la ricezione televisiva – spiegano alcuni lettori – Nella nostra zona abbiamo un problema, visto che dallo scorso sabato il ripetitore di Casola in Lunigiana non trasmette più nulla, sia della Rai che di Mediaset. La nostra gente è esasperata, nessuno sa come contattare questi enti. Per cui facciamo appello per segnalare a chi di dovere questo disservizio. Gli abitanti di Casola gliene sarebbero grati". L’appello dunque è affinché le autorità preposte comunali e provinciali intervengano per ripristinare questi importanti servizi.

Roberto Oligeri