Nico Gori Quartet ’Musica’ e Piatti dello Chef Devoto a Fosdinovo

Appuntamento con il gusto per la grande musica, abbinata al mangiar bene, giovedì a Fosdinovo, delizioso borgo di Lunigiana. Durante la sera, infatti, si svolgerà l’evento “Dinner in Jazz“ che chiuderà la stagione estiva alla Locanda de Banchieri.

Un’altra esclusiva serata in cui i percorsi gastronomici dello chef Giacomo Devoto troveranno nuova sintonia sulle note jazz live. Nel corso della serata si esibirà un quartetto i cui componenti vantano collaborazioni internazionali con importanti musicisti jazz.

Nico Gori, apprezzato clarinettista e sassofonista fiorentino, si è cimentato in vari generi musicali ma è senza dubbio in ambito jazz che ha saputo meglio distinguersi come solista. Lo attestano le prestigiose collaborazioni con Stefano Bollani, Lee Konitz, Enrico Rava. Al piano è coadiuvato dal consueto estro di Daniele Gorgonepresente a tutti gli appuntamenti Dinner in Jazz. Al contrabbasso esprime la sua valente energia Carlo Bavetta.

I ritmi percussivi sono governati dalla sapiente esperienza di Pasquale Fiore, un artista tra i più quotati batteristi del panorama jazz. Insomma, quella di giovedì si annuncia come una serata da non perdere. Una serata in cui l’arte della cucina e della musica si esprimono al massimo del gusto.