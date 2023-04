’Nessuno tocchi Caino’ in città Convegno e visita in carcere

L’associazione ’Nessuno tocchi Caino’ in visita alla casa di reclusione. Con l’Ordine provinciale degli avvocati, i membri dell’associazione hanno fatto visita al carcere. Presenti i legali Claudia Volpi, Corrado Ceccarelli, Giuseppe Del Papa, Gianluca Dell’Amico e la giudice Valentina Prudente. Per l’associazione la presidente Rita Bernardini, Sergio D’Elia. Un incontro durato circa tre ore, dove gli ospiti hanno potuto osservare il lavoro dei detenuti, come il lanificio, la tessitoria, l’orto botanico. Una realtà positiva, che però deve fare i conti con il sovraffollamento: su 171 posti disponibili, in carcere ci sono 227 persone. Nel pomeriggio c’è stata a palazzo Ducale la conferenza ’Carcere - Un garante per l’altra città’: oltre ai già citati, anche la presidente dell’Ordine Giovanna Barsotti e la direttrice della casa di reclusione Maria Cristina Bigi, la magistrata Michela Mencattini, il garante dei detenuti Marco Solimano, Umberto Moisè di ’Antigone’, Elisabetta Zamparutti di ’Nessuno tocchi Caino’.