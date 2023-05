Nel palco della musica stasera il concerto delle occasioni

Stasera alle 21 al palco della musica di piazza Gramsci spazio agli studenti del liceo musicale Palma e al coro del Centro delle occasioni. Si tratta del concerto promosso da ‘Uisp grande età’ e organizzato dal Comune in collaborazione con il Comune di Massa, la Asl Toscana Nord Ovest, il Centro documentazione handicap, il liceo musicale Palma, la Fondazione Johnson&Johnson e la Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Gli studenti del Palma guidati da Claudio Farina, accompagneranno il coro del Centro delle Occasioni (gestito dall’unità funzionale Salute mentale di Asl che accoglie persone di diverse età e fragilità per dar loro modo di sentirsi meno sole e isolate), diretto da Cristina Benefico, eseguiranno canzoni italiane del recente repertorio di musica pop alternandole a brani strumentali eseguiti dalla sola orchestra. Il concerto rappresenta un’occasione di inclusione in cui la musica e il canto, linguaggi universali, facilitano il dialogo.