Nel nome di Fratel Gian Piero. Pranzo di solidarietà alla parrocchia San Pio X. Poi un concerto-omaggio

In occasione del terzo anniversario della morte di Fratel Gian Piero, l’associazione ’Amici di Fratel Gian Piero’ ha organizzato per domenica un pranzo di solidarietà per gli assistiti nelle sale parrocchiali di San Pio X. Sempre in parrocchia di San Pio X sarà celebrata martedì alle 18.30 una messa di suffragio. E mercoledì alle 20.30 nella chiesa della Misericordia, si potrà assistere all’esibizione del Maestro Riccardo Locorotondo che eseguirà brani con l’arpa in memoria di Fratel Gian Piero, che tanto amava la bella musica. Dunque, una tre giorni intensa di emozioni promossa dagli Amici di Fratel Gian Piero, associazione di promozione sociale senza scopi di lucro. L’associazione si è costituita proprio in memoria di Fratel Gian Piero Salvai delle Scuole Cristiane che ha svolto il suo ministero pastorale a Massa, alla scuola San Filippo Neri. Le persone che lo hanno conosciuto, i suoi ex-alunni, lo ricordano come un religioso esemplare che ha speso la sua vita al servizio della scuola con un particolare sguardo verso i più bisognosi.

Tanti, uomini e donne, sono ricorsi al suo generoso aiuto bussando alla porta del convento, trovando una persona speciale, sempre pronta ad aiutare, ad ascoltare, a consigliare. "L’associazione vuole ricordarlo secondo il suo stile di vita – commenta il presidente, Maurizio Pantera – con attività di aiuto e sostegno alle persone in difficoltà: questo il mandato che abbiamo assunto dal suo esempio. Le iniziative di carità che portiamo avanti hanno avuto inizio nel 2016. Dal febbraio del 2023, le stesse attività, sempre meglio organizzate, sono promosse dall’associazione Amici di Fratel Gian Piero in collaborazione con la cooperativa sociale l’Abbraccio". Un faro in città per i bisognosi: "Prepariamo e distribuiamo, anche a domicilio, un pasto caldo completo, serale. Tra le nostre attività rientra anche la distribuzione di generi alimentari a coloro che hanno la possibilità di cucinarsi i pasti in casa propria. Foniamo loro anche detersivi, pannolini e quanto altro ci viene richiesto se rientra nelle nostre possibilità. Non abbiamo altro scopo se non quello di poter sostenere chi è in difficoltà, persone sole, anziani, famiglie".

Un sostegno importante per numerose persone che vivono in povertà, e che a Massa non mancano, anche se spesso diventano “invisibili“. Dunque, in occasione del terzo anniversario della morte di Fratel Gian Piero, le porte si aprono per il pranzo di solidarietà. "Al riguardo siamo grati a don Maurizio Manganelli e a don Alessio Bertocchi per la collaborazione sempre generosa che offrono in queste iniziative. Invitiamo – conclude il presidente Pantera – non solo tutte le persone che hanno conosciuto Fratel Gian Piero, ma tutti coloro che vogliono conoscere una realtà di carità che, seppur piccola, rappresenta tuttavia un punto fermo per chi ha bisogno. A tutti rivolgiamo l’appello “Aiutaci ad aiutare“".

Angela Maria Fruzzetti