"Nel 2026 una media rinnovata"

E sulla scuola modulare Taliercio al Campo dei Pini interviene anche la segreteria comunale del Psi per dire che i "tempi sono stati rispettati". Il Partito socialista nello specifico ringrazia tutti coloro che sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. "Dopo il trasferimento temporaneo realizzato sfruttando le vacanze pasquali potrà iniziare la seconda parte del progetto interamente finanziato con il Pnrr – scrivono dal Psi –, e la scuola sarà a disposizione degli studenti nel 2026 con tempi di consegna certi, date le caratteristiche del progetto. Come pubblicamente sottolineato dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti e da tanti genitori, il nuovo complesso è in grado di ospitare al meglio i ragazzi che frequentano una scuola che realizza un’attività didattica moderna e di altissima qualità, che rappresenta un fiore all’occhiello per la città e che tornerà a svolgerla nella nuova sede con spazi e strutture ancora più qualificati. Di questo trasferimento studiato e realizzato secondo tempi e modalità rispettati alla perfezione si devono apprezzare l’impegno e la professionalità dell’amministrazione e dell’assessore Elena Guadagni – concludono i socialisti –, che ha seguito il progetto assieme ai tecnici del Comune con la piena collaborazione del personale della scuola e degli insegnanti, che proprio perché direttamente interessati alla qualità della struttura, sono stati i primi ad esprimere un giudizio positivo smentendo in tempo reale critiche strumentali dettate dalla volontà di sminuire il successo e la qualità di un buon lavoro ben realizzato".