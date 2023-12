Nausicaa e il futuro di Imm. Incontro Comune e azienda

L’amministrazione e i vertici di Nausicaa hanno incontrato i dipendenti della multiservizi e le sigle sindacali nella sala convegni di Carrarafiere, che presto diventerà la nuova sede della società, ad eccezione del ramo rifiuti. Presenti la direttrice Lucia Venuti, il presidente Antonio Valenti, il vice presidente Pietro Parodi e l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi. Durante l’incontro è stato illustrato il percorso che farà l’azienda, sia per il trasferimento a Carrarafiere, sia per la scissione del ramo ambientale e l’ingresso in Retiambiente. Ma è stata anche l’occasione di approfondire argomenti come il settore igiene ambientale, servizi farmaceutici, e tutte le altre attività svolte da Nausicaa, da quella del trasporto con i pullmini, ai servizi cimiteriali, alle mense e alle manutenzioni delle aree verdi. Ricordiamo che Nausicaa si trasferirà alla Imm a seguito dell’operazione siglata dall’amministrazione comunale con Baker-Hughes, che si espanderà verso l’attuale sede della partecipata in viale Zaccagna, mentre i servizi ambientali saranno invece dislocati nell’area di viale Galilei. Soddisfazione di Valenti che ha definito la mattinata un importante momento di confronto.