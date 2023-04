Nausicaa, avanti tutta per la Spa Valenti illustra il progetto di rilancio

di Alessandra Poggi

Dal recupero degli ingressi dei cimiteri fino alla pulizia in centro città. Di questo e altro abbiamo parlato con Antonio Valenti, il nuovo presidente della multiservizi Nausicaa alla sua prima uscita pubblica. Valenti parla di una macchina consolidata e funzionante, apprezzata dai cittadini anche in un recente sondaggio.

In che situazione ha trovato Nausicaa?

"In una buona situazione dal punto di vista operativo e gestionale – dice Valenti –. Ha buoni parametri finanziari, economici e patrimoniali. L’azienda è una realtà sana su cui continuare a lavorare in un’ottica di miglioramento. In settori come l’igiene ambientale e urbana l’impegno quotidiano è massimo e i nostri addetti operano sul territorio tutti i giorni. Abbiamo dato il via a pulizia straordinaria e manutenzione aggiuntiva delle aree verdi, ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini. Per le farmacie l’intenzione è ampliare l’offerta con campagne di prevenzione gratuite, guardando anche alla telemedicina".

Come si riesce a fare tutto mantenendo la qualità dei servizi? "Il personale è preparato e professionale e ci sono figure di assoluto rilievo per i vari settori. Possiamo migliorare l’organizzazione di certi servizi partendo da una soddisfacente base di partenza. Presto annunceremo novità per l’estate ragazzi e i servizi per i più giovani pensati per le vacanze. E dal prossimo anno scolastico riprenderemo i progetti educativi nelle scuole. Al momento il personale è sufficiente e non sono previsti nuovi innesti, a parte la sostituzione dei pensionati".

Come vi preparate all’ingresso a Retiambiente?

"Assieme a Retiambiente e all’Ato Toscana Costa, abbiamo intrapreso diversi confronti anche con Nausicaa, per la scissione del ramo di igiene urbana, che finirà nella grande spa, ma conservando un’identità territoriale e una governance locale". E la raccolta differenziata?

"La media è attorno al 60%, con punte che vanno oltre al 70% in certe zone servite dalla raccolta domiciliare. Ci sono però episodi che zavorrano i dati percentuali a causa di materiale improprio conferito male. Ci è capitato di trovare la carcassa di una gallina nella carta o indumenti nell’organico, che chiaramente vanificano i comportamenti virtuosi della maggior parte dei cittadini. Anche gli abbandoni abusivi contribuiscono ad abbassare le percentuali e ad aumentare i costi, che poi ricadono sulla Tari".

I cittadini, in particolare quelli di Carrara, lamentano una città sporca e in alcuni casi maleodorante.

"Abbiamo fatto recentemente degli incontri e i cittadini hanno notato un miglioramento del servizio. Partirà una ulteriore sanificazione dei contenitori stradali. Per le deiezioni canine serve anche un maggior senso di responsabilità dei proprietari. Un altro problema sono gli abbandoni abusivi".

Nausicaa si ritiene all’altezza delle aspettative dei cittadini? "Dopo il downburst, che ha impegnato notevolmente le forze e le risorse dell’azienda, abbiamo ricevuto il plauso di molti cittadini. Inoltre, è stata fatta in tempi recenti una customer satisfaction svolta dalla società Swg, che ha rilevato un buon grado di soddisfazione, con punte di eccellenza per le farmacie".

Quante salme vengono cremate al tempio di Turigliano?

"C’è una variabilità dovuta a molteplici fattori e non è possibile stabilire un numero mensile preciso – conclude Valenti –. Vi anticipo che è in corso di studio un progetto per il riammodernamento dell’ingresso dei cimiteri con la realizzazione dell’obitorio a Turigliano. E sono stati avviati progetti di manutenzione straordinaria dei cimiteri a monte, comprese le chiesine".