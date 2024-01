Natura, outdoor e gastronomia. La Lunigiana si mette in vetrina

Parte in Lunigiana il progetto Ambitour organizzato, insieme a Toscana Promozione Turistica, per creare occasioni e opportunità di nuovi scambi e relazioni tra i 28 ambiti turistici regionali. Un progetto che assegna per la prima volta ai Comuni un ruolo strategico, rendendoli attori protagonisti dello sviluppo della “Destinazione Toscana: i Comuni, in forma aggregata”. L’ambito Turistico Lunigiana è in queste settimane al lavoro per la promozione turistica dell’area. L’Unione di Comuni Montana, ente capofila, ha scelto di affidare compiti operativi a un gruppo di operatori turistici del territorio rappresentativo: Sigeric Servizi per il Turismo in collaborazione con Cooperativa Altereco e Associazione Operatori Turistici Lunigiana. La promozione della destinazione Lunigiana sarà incentrata sui prodotti turistici Natura, Outdoor, Eno-Gastronomia e Vita Slow, capaci di valorizzare i punti di forza intrinseci del territorio, molto richiesti in questo periodo di ripartenza del turismo nazionale. E’ stato quindi scelto ‘Spazio naturale’ per connotare la Lunigiana.

In questo momento storico, le caratteristiche di grande vallata verde, senza affollamenti, offerta naturalistica e rurale ampia, immagine di destinazione spontaneamente ‘undertourism’ diventano i veri ‘Plus’ territoriali e commerciali, assegnando alle destinazione Lunigiana una nuova competitività ‘naturale’ o endogena. Alla scoperta dell’Ambito turistico della Lunigiana lunedì alle 9.30 da Aulla, con ritrovo in piazza delle Corriere, scatta la giornata itinerante “Tra gioielli storici e sapori inaspettati”. Il programma prevede la visita dell’Abbazia e Museo di San Caprasio poi partenza in bus per Fivizzano dove avranno inizio i lavori e l’introduzione al viaggio nella Sala del Museo di San Giovanni. Dopo saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa, Anci Toscana spiegherà la giornata spiegazione e gli itinerari assieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Alle 11.30 all’ex convento degli Agostiniani visita al museo d’Arte Sacra, al Meteo-Museo Bernacca e ai volumi incunaboli antichi della Biblioteca. Quindi in piazza Medicea un incontro con il Centro Informazioni e Accoglienza dei Parchi della Lunigiana e della Via del Volto Santo. Prima della degustazione dei prodotti tipici all’Agri-Bottega del Gusto dell’Agriturismo “Di là dall’Acqua”, test e dimostrazioni della flotta a noleggio di E-bike Mtb. Alle 14 in bus verso Pontremoli per una visita ai gioielli medioevali e barocchi del Centro Storico come Palazzo Dosi-Magnavacca e il Duomo. Alle 16 in bus verso la tappa finale al Castello di Lusuolo.

Natalino Benacci