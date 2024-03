Nato un centro multiprofessionale per aiutare le mamme e i bambini

Il progetto si chiama “Mamme in fiore” ed è pronto a partire. Sarà uno spazio libero d’ascolto dedicato al delicato momento del parto, prima e dopo. Si tratta di un’occasione per tutte le mamme, soprattutto al rientro a casa dopo il ricovero ospedaliero, quando può accadere che si sentano sole e abbiano bisogno di professionisti che possano aiutarle nella relazione con loro stesse nella nuova veste di mamma con i loro pargoli. E non sono esclusi i papà, risorse preziose nella vita di famiglia, anche a sostegno della neo mamma.

“Mamma in Fiore” nasce all’interno di Spazio Maternità, e ha la sua ‘casa’ a Mirteto, in via Aldo Salvetti 71. Un progetto nato a settembre 2021, partito con i primi corsi dedicati alle mamme in gravidanza il gennaio successivo. E’ nato dalla collaborazione tra la psicologa Elisa Bertilorenzi e la fisioterapista Michela Positano, è poi cresciuto con la creazione di un vero e proprio centro multiprofessionale di assistenza sanitaria alla maternità, dal pre al post-parto, con servizi che promuovono il benessere di genitori e bambini, dalla gravidanza per proseguire in continuità fino ai due anni di età.

"Possono rivolgersi a noi tutte le donne che sentono di non aver vissuto un’esperienza di parto positiva – spiega la dottoressa Bertilorenzi –; per essere sostenute nell’allattamento; per la prima visita ostetrica post parto e valutazione delle ferite; se hanno difficoltà con il sonno e il pianto dei loro neonati; per sostenere la relazione madre-bambino e prevenire la depressione post-parto; per sostenere la comunicazione in famiglia". Nel team anche 3 ostetriche, osteopata, nutrizionista e laureata in scienze motorie.