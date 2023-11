Nathan è tornato a casa. Operato all’Opa per una gravissima cardiopatia congenita

E’ andato alla perfezione il recupero post operatorio del piccolo Nathan che nei giorni scorsi finalmente è potuto tornare a casa. Stiamo parlando del bambino del Camerun, di appena due anni, affetto sin dalla nascita da una gravissima cardiopatia congenita: questa estate aveva raggiunto l’Ospedale del cuore di Massa dove era stato operato con successo dalle mani del team specialistico del Pasquinucci, guidato dal dottor Vitali Pak. Un intervento di cardio chirurgia complessa, delicatissimo, realizzato a giugno poi il lungo periodo di osservazione e controllo da parte degli specialisti della Fondazione Monasterio, ospitato assieme alla mamma Jeannette in una delle casette di accoglienza che si trovano sulla collina di Montepepe, gestite dai volontari dell’associazione Un cuore un mondo. In queste settimane il piccolo ha imparato per la seconda volta a camminare, grazie al supporto dei volontari e degli specialisti, perché dopo un’operazione così complessa e la degenza doveva rimettersi in piedi e fare di nuovo i primi passi attraverso un lungo periodo di riabilitazione.

Una missione riuscita grazie alla rete umanitaria di collaborazione fra Ospedale del cuore, l’associazione Un Cuore un Mondo, la onlus ‘Una voce per Padre Pio’ attraverso il progetto ‘Cuori ribelli’. "Finalmente arriva l’ok per la partenza e qualche lacrima scende dai nostri occhi – raccontano i volontari di Un cuore un mondo –: lacrime di felicità nel veder tornare una famiglia a casa, ma anche lacrime un pò di nostalgia; tanti sono stati i momenti passati con questa una famiglia che, come tante altre, ci è rimasta nel cuore".