Natale e decoro. Il premio Promidea alla Vetrina più bella va ai ’Creativi’

L’edizione 2024 della ‘Vetrina più bella’ l’ha vinta il negozio da parrucchiere ‘I creativi’ di piazza Alberica. Il concorso di Promidea giunto alla sua quindicesima edizione, come sempre ha visto la presidente Donatella Visconti in giro per la città a consegnare ai negozianti le pergamene di riconoscimento. Ad accompagnarla nel tour delle premiazioni anche l’assessore al Commercio Lara Benfatto e il consigliere comunale Nicola Marchetti.

Il secondo posto è andato al negozio di caramelle Candy Land di via Roma, il terzo al negozio di abbigliamento per bambini Primrose di piazza Alberica. Le altre vetrine premiate, tutte a parimerito, sono il negozio di casalinghi della galleria D’Azeglio, il centro estetico SLab nails & beauty di piazza Brucellaria, la Tekè Gallery di Juan Carlos Allende di via Santa Maria, la pizzeria Tognozzi di via Santa Maria e la pizzeria ‘L’angolo di Napoli’ di viale XX Settembre a Turigliano.

E ancora: il bar Leon d’oro di piazza Alberica, mentre per piazza Matteotti sono stati premiati il bar Europa, il negozio di biancheria ‘Catia dolce casa’ e il negozio di ottica New Optik. Seguono il negozio di articoli sportivi ‘Sport 2001’ di viale XX Settembre ad Avenza, l’ottica Dalle Mura di via Cavour, il Panificio Cavalli di piazza Matteotti, l’associazione Aps Oltre.

A Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma è andato uno speciale riconoscimento "per le idee innovative e la capacità di trascinare gli altri", ha spiegato nella motivazione Donatella Visconti, mentre ad Andrea Ghinoi dell’omonimo bar tabacchi di via Verdi angolo via 7 luglio quello alla creatività. Ghinoi da anni si diletta con la pittura ritraendo personaggi celebri e volti noti di Carrara, e la vetrina del suo bar è diventata una galleria dove sono esposte diverse sue opere.