‘Natale… a e arsian’. Tra ironia e dialetto. Il Jingle di auguri per la Carrarese

Si intitola ‘Natale 2024…a e arsian’ il jingle natalizio in carrarino che uscirà oggi su Youtube. Anche quest’anno il titolare del Bon Pro di Marina di Carrara, Giacomo Timbro e Simone Lorenzini hanno voluto fare gli auguri ai loro concittadini in maniera scherzosa. Quest’anno la canzoncina è anche dedicata ai tifosi della Carrarese e all’impresa dei ragazzi di mister Calabro che si sono guadagnati la serie B. A vestire i panni di Babbo Natale sarà invece Lorenzo Tenerani, mentree Giacomo Lore si è occupato di mixare il tutto con Michele Rocco alle riprese video.

"Siamo sempre i soliti e viste le richieste e la nostra voglia di fare auguri a tutti con simpatia, ironia e perché no anche musica – scrivono gli autori del video natalizio –, in uscita sulla pagina del Bon Pro. Come sempre il video e le parole vedranno protagonista la nostra città, con un ringraziamento speciale alla Carrarese calcio per le emozioni vissute arrivando in serie B e tanti altri luoghi comuni che riaffiorano alla memoria durante il periodo natalizio, come per esempio le cene tra parenti, Babbo natale e i suoi modi di consegnare i regali e piccole gag. La nostra è una squadra che ogni anno mette un po’ di simpatia nel fare gli auguri di Natale e cerca di strappare un sorriso".

"’E a sian tutti un po’ultras. La colpa al al e’ sempr nostra. Drogati lozzi e cattivi’ – questo un estratto della canzone, il testo è volutamente stato scritto come si pronuncia il carrarino e non come si scrive realmente, così da risultare ancora più ironico –. ’Ma a far dl ben n prima fila. I e’ propri un gran bel Natale, la Carrarese al e’ n B, asl meritavan, a l è giusta cusiii".

O ancora: "Il Natale è famiglia, mi che musi i me parenti. Aspettiamo Babbo Natale, i en dalvera cusci. Che bello è stare insieme, mezzo me anli conosc". Una canzone che entrerà subito nel cuore della comunità carraresese, con particolare affetto da parte della tifoseria azzurra, quest’anno con tante emozioni da ricordare.