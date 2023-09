Nasce un percorso a Massa per creare corsi di laurea in città

L’obiettivo è creare uno o più corsi di laurea sul territorio comunale. Ieri mattina il sindaco Francesco Persiani ha incontrato il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, e il prorettore e delegato per i rapporti con il territorio dell’Università di Pisa, Marco Macchia. Un incontro cordiale e collaborativo "per intraprendere assieme – afferma Persiani – un percorso volto alla creazione di uno o più corsi di laurea sul nostro territorio comunale e provinciale". Del resto sono circa 1400 gli studenti universitari massesi iscritti a Pisa, mentre in tutta la provincia – con Carrara, Montignoso e la Lunigiana – sono circa 3000. "Oltre che alzare l’offerta formativa della nostra città – aggiunge il sindaco Persiani – questo progetto avrebbe delle ricadute occupazionali positive e ci permetterebbe di mantenere in città i nostri giovani talenti e sviluppare ’start up’ locali".