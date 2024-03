Nasce ’La via dei libri’. Vetrina di artisti e poeti

A caccia di talenti e prove d’autore nasce il Premio Internazionale di Arte Letteraria Città di Pontremoli “La via dei libri“ . L’idea è dell’editore Lorenzo Spadoni che guida la casa editrice Carte Amaranto e ha già ottenuto il patrocinio di Comune di Pontremoli, Regione Toscana, Fondazione Città del Libro e l’adesione di prestigiose realtà associative nazionali e internazionali. "L’obiettivo - dice Spadoni - è far conoscere autori emergenti di talento e accentuare la visibilità di scrittori già affermati. Il Premio non si concluderà con la cerimonia finale ma vedrà i premiati al centro di una serie di eventi loro dedicati nel corso dell’anno".

Spetterà a una giuria individuare fra i partecipanti la rosa dei premiati. Una commissione giudicante composta da personalità note in ambito internazionale, con la presidenza onoraria di Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli e del professor Giuseppe Benelli, presieduta da Marina Pratici e così composta: Joan Josep Barcelò i Baucà, Melina Gennuso, Hafez Haidar, Jacqueline Monica Magi, Giovanni Ronzoni, Rodolfo Vettorello. "Una giuria – sottolinea Pratici – che si pregia di comprendere più candidati al Premio Nobel e al Premio Strega, di riconosciuta competenza e onestà valutativa. Direttore artistici dell’evento Gaia Greco e Marco Profili, da tempo alla conduzione di importanti iniziative letterarie. La Fondazione Città del Libro, che è il braccio operativo dei Premi Bancarella accoglierà la prima edizione del neonato Premio ’La via dei libri’ nell’ambito dell’edizione di quest’anno che prevede l’assegnazione del vincitore domenica 21 luglio. I generi e le categorie del Premio sono poesia, narrativa del racconto breve, articolo breve editi e inediti. I premi consistono nella pubblicazione delle opere prime classificate, attestai, medaglie e opere artistiche. Il bando scade il 31 maggio ed è scaricabile dal sito del Comune di Pontremoli. Per info Gaia Greco: 327-8353041; [email protected]. Un premio che si chiama ’La via dei libri’ non poteva che nascere a Pontremoli che è già la ’città del libro’, sede del Premio Bancarella, manifestazione dei librai nata nel 1953 che premiò la prima volta Ernest Hemingway con ’Il vecchio e il mare’. Qui oggi si contano 3 librerie in piena attività, ma è attiva anche una fiera del libro. Una vera e propria tradizione, infatti esisteva già nel Cinquecento un vasto commercio librario. Lo conferma un altro atto notarile: era il 1458, nemmeno due anni dopo l’invenzione di Gutemberg, quando tale Franchino di Giovanni da Culiano ottiene da Petrizolo Anziani di Pontremoli un prestito di 27 lire, 7 soldi e 4 denari genovesi che gli servivano per acquistare una partita di merce necessaria per il primo ’mercatum tomorum’. Quegli ambulanti che nell’800 vendevano pietre per affilare le falci e poi almanacchi e lunari, l’anticamera del libro.

Natalino Benacci