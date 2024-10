Nasce la nuova collana "Rosa canina" Rossi inaugura con i suoi versi delicati

Nasce la collana "Rosa Canina", dedicata alle raccolte di poesia.

Un prezioso volume tascabile che Tara Editoria ha riservato per

i poeti che vorranno pubblicare i loro canti poetici. La prima poetessa che inaugura la collana è Valentina Rossi (nella foto) con ’La neve in primavera’. "La vita quotidiana a volte mi estranea dai sentimenti e la paura di perdere lo stupore per ciò che mi circonda mi riporta sempre alla poesia – spiega la scrittrice –. Solo scrivendo riesco a ritrovare la luce per cogliere il senso. Solitamente le mie poesie nascono sempre in periodi in cui mi sento alla deriva. Sono un faro per me". Il libro, con introduzione del poeta Maurizio Bonugli, sarà presentato a breve nella nostra città.