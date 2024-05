Nasce il ’Tribunale del malato’: "La sanità alla portata di tutti"

Nasce lo sportello sanitario ‘Tribunale del malato’, un’azione di denuncia per le gravi criticità del sistema sanitario italiano, lanciata dalla Consulta Popolare per la sanità di Massa e il Comitato Salute Pubblica Massa Carrara in collaborazione con USB Sanità Massa Carrara. Tra i promotori e sostenitori del progetto dello sportello sanitario ci sono anche gli attivisti e volontari di diverse realtà associative locali come la sezione locale Aldo Salvetti del P. dei Carc, l’associazione Rivoluzione Allegra e Massa Insorge. L’obiettivo è dare assistenza e supporto alle persone che hanno bisogno dei servizi sanitari per riuscire a ottenere le prestazioni nei tempi corretti, compilare i moduli senza commettere errori e tanto altro ancora. Tutto parte da una presa d’atto: lo stato critico in cui si trova la sanità italiana: "Secondo recenti dati, nel 2023, un quarto delle famiglie italiane ha incontrato difficoltà economiche nell’accesso ai servizi sanitari, mentre un terzo dei cittadini ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie essenziali a causa delle lunghe liste d’attesa e della chiusura di strutture sanitarie – sottolineano gli organizzatori -. La privatizzazione progressiva dei servizi sanitari e l’eccessivo controllo del libero mercato stanno erodendo il fondamento stesso del Servizio Sanitario Nazionale, relegando il diritto alla salute a un privilegio per pochi. È per affrontare questa emergenza che nasce lo sportello, un servizio gratuito per tutti i cittadini offrirà consulenza e supporto, aiutando a far valere i diritti alla salute e a combattere le disuguaglianze nel sistema sanitario".

I servizi offerti sono: assistenza nella compilazione dei moduli per richiedere alla Asl il rimborso spese per i ticket pagati in regime di intramoenia quando non viene garantita la prestazione nei tempi previsti nella richiesta medica; supporto nell’ottenere prestazioni sanitarie nella propria ASL di appartenenza; aiuto per la prenotazione di appuntamenti tramite canali telematici; raccolta dati statistici per evidenziare i problemi nascosti e i numeri reali delle inadempienze del sistema sanitario locale. "La salute è un diritto fondamentale, non un privilegio. È tempo di agire - dichiara Marco Lenzoni, portavoce della Consulta Popolare per la sanità di Massa e delegato Sanità di USB -. l sistema sanitario italiano è in crisi, ma non possiamo rimanere passivi". "Stiamo lavorando per aprire uno sportello sanitario per i cittadini anche a Carrara insieme a FIALS Carrara e gli attivisti dei comitati per la Sanità di Carrara" ribadisce Blasco Bonito del Comitato Salute Pubblica Massa Carrara. La cerimonia di inaugurazione dello Sportello si terrà venerdì 17 maggio alla sede USB di Massa in Via Galileo Galilei 12 a partire dalle 17. Sarà presente anche una delegazione romana dello sportello sanitario della associazione Riapriamo Villa Tiburtina che da anni lavora sul difficile territorio della capitale per dare un supporto di esperienza diretta sul campo.