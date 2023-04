Nasce il ticket Ricci-Evangelisti Ecco un accordo nel centrosinistra "Insieme per battere la destra"

Non è proprio la ’reunion’ auspicata da più parti ma si tratta senz’altro di un passaggio importante della campagna elettorale. E’ nato infatti un ’ticket’ tra Enzo Ricci del Pd e l’ex parlamentare Fabio Evangelisti. Due candidati che si uniscono per cercare di sbaragliare il campo nel centrosinistra e arrivare al ballottaggio per poi fronteggiare e battere la destra. Il candidato a sindaco è Ricci con Evangelisti al suo fianco: facile per prevedere per l’ex parlamentare un ruolo da vice sindaco. Un accordo, per capirci, come quello tra Prodi e Veltroni alla nascita dell’Ulivo.

"Dopo un approfondito confronto politico e programmatico – si legge in una nota – le forze politiche del centrosinistra, e in particolare del Pd, del civismo e dell’allenza Verdi Sinistra, hanno convenuto sulla necessità e l’opportunità di offrire alla città di Massa un ’ticket’ elettorale nelle figure di Enzo Ricci e Fabio Evangelisti, quali rappresentanti di un originale progetto politico per il rilancio della città". Un accordo nato su molti temi in comune: "Il superamento delle fratture fra centro e periferie – si legge ancora nel documento – la tutela del fragile equilibrio ambientale, la centralità della bonifica delle aree ancora inquinate, la lotta contro il dissesto idrogeologico, il valore sociale della cultura, la valorizzazione del lavoro nell’ambito delle varie vocazioni produttive rappresentano i punti essenziali di un comune programma ampio e articolato".

Un progetto che lancia un appello al fronte del centrosinistra e lancia già la sfida ai candidato di centrodestra. "Con questo nuovo centrosinistra, caratterizzato dalla stretta collaborazione fra il candidato sindaco Enzo Ricci e Fabio Evangelisti, si apre una fase nuova e decisiva della campagna elettorale che ora vede un soggetto forte capace di battere le destre; un soggetto politico che mostra una coesione e una credibilità ben diverse dalle feroci divisioni che hanno

consumato l’amministrazione Persiani-Guidi e decisamente più coerente nelle sue linee di fondo rispetto alla frammentazione delle altre componenti presenti nel panorama massese. Da oggi comincia un percorso vincente che andrà a raccogliere il consenso di una città angustiata da una rappresentanza politica decisamente troppo litigiosa, città desiderosa, invece, di una più alta ispirazione unitaria".

Il tavolo rinnovato del centrosinistra, quindi, ha prodotto l’unione tra Ricci ed Evangelisti. Continuano invece la loro corsa l’ex ambasciatore Cesare Ragaglini, il repubblicano Guido Mussi e il Polo Progressista e di sinistra (M5S e Unione Popolare) che non ha ancorta espresso un suo candidato.

Luca Cecconi