Nasce il ’Parco della pace’ Alberi dedicati alla memoria Il progetto dei bambini di Forno

Appello dei bambini di Forno al futuro sindaco della città: "Caro sindaco, dacci uno spazio dove costruire il nostro Parco della Pace". Colori di pace, bandiere, papaveri e cartelloni per educare i più piccoli alla memoria. Prende corpo il ’Parco della pace 13 Giugno-Sant’Anna di Forno’, progetto ideato dalla scuola dell’infanzia e primaria Garosi di Forno con l’associazione Eventi sul Frigido. Tre sono gli alberi messi a dimora nel lembo di terra antistante il monumento ai caduti della strage nazifascista del 13 giugno 1944, luogo dove furono massacrati 58 giovani. Una striscia di verde a lato della strada, perché la scuola non ha spazi fruibili per tali attività. "Lo spazio individuato, già oggetto di sopralluogo da parte degli addetti comunali, è quello recintato che si trova in prossimità della chiesetta di Sant’Anna – spiegano i rappresentanti dell’associazione Eventi sul Frigido e le insegnanti –. Sarebbe opportuno metterlo in sicurezza e far sì che diventi il ’Parco della Pace’, importante per far crescere e rafforzare nei bambini un senso di responsabilità e di appartenenza a quei luoghi".

Nel luogo dell’eccidio, a bordo strada, crescono due cachi di nome ’Ciro’ e ’amico di Ciro’, intitolati al maresciallo dei carabinieri Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile, e un pesco di nome ’Marcello’ in onore del comandante partigiano Marcello ’Tito’ Garosi, medaglia d’oro al valor militare. Gli alunni, grazie alle loro insegnanti, hanno lavorato molto sulla memoria, sui valori della pace, della libertà e dell’amicizia. Ogni albero porta messaggi scritti dai bambini: "Prendersi cura di una piantina, annaffiarla, seguirla nella crescita – è il commento di Angela Maria Fruzzetti, vice presidente dell’associazione Eventi sul Frigido e ideatrice del premio per le scuole ’Maresciallo Ciro Siciliano’ – è un gesto che accompagnerà emotivamente i bambini. Un anno fa, l’albero ’Ciro’ era stato oggetto di atti vandalici e per sostenerlo crescerà con ’l’amico Ciro’, un messaggio importante per rafforzare nei bambini il significato dell’amicizia". Erano presenti le insegnanti Vanessa Nardini, Arianna Do’, Liviana Casalini, Roberta Panzani, e per l’infanzia Francesca De Angeli e Olga Zanetti. In rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale c’era Giovanna Balloni, che ha elogiato l’iniziativa. Le piante sono state donate da Eventi sul Frigido, protette e curate nel cortile della scuola e poi accompagnate nel ’Parco della Pace’.