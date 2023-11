Nasce il logo per valorizzare i prodotti tipici massesi. Via al concorso di idee rivolto ai giovani architetti

Un concorso di idee per disegnare quello che dovrà essere il logo della tipicità massese. Parliamo dei tordelli, ma anche della pattona, del limone, dell’acqua Fonteviva e della cipolla, ma anche delle botteghe storiche e di chi lavora queste materie prime. Un concorso di idee per un marchio a tutela della memoria e della tradizione massese, che potrà essere stampato su sacchetti, buste, prodotti, vetrine, insomma qualsiasi posto dove vengano usati i prodotti tipici. A lanciarlo è l’amministrazione Persiani in collaborazione con l’ordine degli architetti di Massa Carrara, che si è occupato di preparare il bando.

Di questo si è parlato ieri nella sede degli architetti di San Martino, a Carrara, con il presidente Roberto Del Sarto, il segretario Paolo Camaiora e Luca Martini, responsabile del dipartimento giovani. Presenti all’appuntamento il vice sindaco di Massa Andrea Cella e Filippo Badiali, il presidente della commissione comunale alle attività produttive. Come ha spiegato Cella questo progetto era già in essere durante il primo mandato di Persiani. Il contest è rivolto a tutti gli architetti under 40 iscritti all’Ordine degli architetti di Massa Carrara. A loro il compito di realizzare un logo rappresentativo che contraddistingua e identifichi le attività agro-alimentari tradizionali locali, quale strumento evocativo di promozione dell’immagine della città di Massa.

Il logo proposto dovrà essere costituito da un elaborato grafico originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso. Gli elaborati potranno essere espressi con qualunque tecnica di rappresentazione (grafica, multimediale, digitale), e si dovranno presentare sia su supporto cartaceo nella versione a colori e in bianco e nero, formato A3, sia su supporto digitale in vari formati (immagine, pdf, vettoriale). Il progetto giudicato migliore vincerà mille e cinquecento euro, il secondo e il terzo classificato due premi in prodotti tipici massesi. I partecipanti al concorso di idee, compreso il vincitore, dovranno poi rinunciare ad ogni diritto sui propri elaborati una volta acquisiti dall’ordine degli architetti e dal Comune di Massa. Le domande per partecipare dovranno essere presentate nella sede degli architetti entro le 12 di lunedì 20 novembre via pec a [email protected], a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ordine degli architetti della Provincia di Massa Carrara, via San Martino a Carrara. Il regolamento completo è su architettimassacarrara.it.

Alessandra Poggi