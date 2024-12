Nardi: "Stadio, impensabile usare soltanto risorse pubbliche"

Continua a tenere banco la questione dei lavori di adeguamento allo stadio dei Marmi. In consiglio comunale, al termine dell’illustrazione del documento di bilancio e del documento unico di programmazione, una grande attenzione in diversi interventi dei consiglieri è stata incentrata proprio sul futuro dell’impianto cittadino. Partendo da una chiave di lettura generica, in cui in tutti gli interventi dell’opposizione si è sollecitato ad avere maggiore velocità d’intervento sui vari impianti sportivi cittadini, l’attenzione si è poi subito spostata sullo stadio dei Marmi.

"Manca trasparenza sui costi complessivi dello stadio e sui tempi di intervento – ha spiegato il consigliere Massimiliano Manuel – e ritengo si debba valorizzare la struttura in modo che faccia crescere il territorio, evitando che possa diventare una cattedrale nel deserto. In genere serve comunque maggiore attenzione sull’intera situazione degli impianti sportivi comunali".

Andrea Vannucci ha invece ricordato la necessità di intervenire sullo stadio, convinto che l’attuale fase di stallo tra società e Comune sia destinata a sbloccarsi. "Le risorse sullo stadio penso che alla fine si metteranno – ha ipotizzato Vannucci – perché la Carrarese in B è un bene sotto tanti di punti di vista per la città e intervenire sullo stadio sarà necessario. Sotto questo aspetto, ricordo quanto sarebbe stato importante un eventuale progetto legato all’articolo 21. Quei progetti avrebbero consentito una pianificazione più spinta sullo stadio" richiesti dalla serie B".

Per la maggioranza, sullo stadio è intervenuto il capogruppo Pd Gianmaria Nardi, che ha ricordato le cifre già considerevoli impiegate dall’amministrazione. "Siamo consapevoli che la B sia elemento prestigioso per la città – ha sottolineato Nardi - ma non è possibile pensare a un intervento sullo stadio usando solo risorse pubbliche. Ci sono altri casi in serie B dove sullo stadio si sono usate solo risorse pubbliche? La risposta è no. Non abbiamo le dimensioni di città come La Spezia o Pisa e non esiste che la partita la giochi solo l’amministrazione. Con il professionismo e i proventi dei diritti televisivi, che con la C erano indubbiamente minori, le valutazioni dovranno cambiare".