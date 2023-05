Mussi: "La Zia torni artigianale E facciamo rinascere Massa Picta"

Un’altra figura di spicco del panorama politico e culturale nazionale viene a Massa per sostenere la candidatura a sindaco di Guido Mussi (nella foto) del Partito Repubblicano. Oggi, alle 17,30, alle Stanze del teatro Guglielmi è in programma un incontro con il giornalista e scrittore Davide Giacalone. Volto noto della televisione, ha ricoperto prestigiosi incarichi di carattere politico e finanziario, oltre che dirigenziali nel Pri; attualmente è direttore editoriale del quotidiano d’opinione “La Ragione”.

Intanto Mussi ha illustrato il programma all’Aima (Associazione Intercomunale Massese Anziani), a Marina di Massa, introdotto dal presidente Fabrizio Cherubini. Mussi ha riconosciuto l’importanza della funzione associativa svolta dall’Aima in favore di una fascia di cittadinanza particolarmente sensibile alla necessità e all’importanza di trovare riferimenti certi nel momento associativo. Il candidato sindaco ha quindi illustrato il programma elettorale del Pri. Si è soffermato sulla situazione della Zona industriale che ha visto ridotta la propria superficie produttiva per dare spazio ad attività commerciali estranee agli scopi della produzione industriale di beni. "Occorre – ha detto – tornare a riconoscere il valore degli insediamenti artigianali e produttivi in genere - all’interno della Zia interrompendo il processo in atto, che ha portato nell’area industriale attività commerciali e ricreative". Mussi poi ha ribadito l’impegno per sostenere la candidatura di Massa a Città della cultura nel 2028 ed ha proposto un articolato progetto per la riqualificazione del contro storico cittadino con una proposta progettuale che coniuga le ri-decorazioni delle facciate dell’antica Massa Picta con la necessità di procedere a un piano di adeguamento delle facciate alle nuove esigenze del risparmio energetico.