Musica Potenza del gospel

Un nuovo appuntamento con il gospel questa sera nella Chiesa di san Pietro ad Avenza, con ‘Meachum Clarke & Company’. Il concerto ha inizio alle 21, con ingresso libero. Meachum Clarke combina con maestria il ruolo di autore, produttore, musicista e insegnante. Nato a Lakeland, Florida, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 5 anni, sviluppando fin da giovane un’abilità straordinaria nella composizione e nell’interpretazione. Con una solida formazione accademica, Clarke è considerato uno dei più grandi innovatori nel panorama gospel contemporaneo. La sua versatilità musicale gli ha permesso di esibirsi in contesti prestigiosi, tra cui un concerto alla presenza di Michelle Obama. Meachum Clarke non si limita al gospel, ha lavorato come direttore musicale per spettacoli di Broadway e tiene masterclass universitarie, dimostrando un talento che si estende a molteplici generi musicali.

Dopo il grande successo del concerto di lunedì scorso alla Chiesa di Maria Santissima Mediatrice, fa di nuovo tappa ad Avenza la 28° edizione di Toscana Gospel Festival, una importante rassegna che coinvolge numerosi Comuni della Toscana. L’organizzazione è del Comune di Carrara, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, grazie all’ospitalità dei Parroci delle Chiese coinvolte.

Dal 1996 il Toscana Gospel Festival, a cura di Officine della Cultura, rappresenta un vero viaggio nell’essenza della musica afroamericana, portando ogni anno nelle chiese e nei teatri della Toscana un incontro unico tra la cultura italiana e quella statunitense. La 28ª edizione, con la direzione artistica di Andrea Laurenzi e Luca Baldini, celebra la potenza della tradizione gospel con un omaggio a Sam Cooke nel sessantesimo anniversario dalla sua morte e dalla composizione della leggendaria canzone ‘A change is gonna come’, simbolo di speranza e cambiamento, inno degli afroamericani e di tutta una generazione che stava impegnandosi per valori di riscatto, libertà e pace.