Musica ’Le nuove luci’, gli inizi con Zucchero

Si chiama ‘Le nuove luci’ la band di rhythm & blues in cui ha mosso i primi passi Adelmo Fornaciari, per tutti Zucchero. La band è nata attorno alla metà degli anni Sessanta su impulso dei fratelli Aldo e Giulio Castrucci, e tra successi e qualche stasi è riuscita ad esibirsi per più di sessant’anni.

Della band fa parte anche il massese Carlo Marchi, la voce solista del gruppo, e assieme agli altri componenti continua a cantare nei locali della Toscana. ‘Le nuove luci’ dopo i grandi successi degli esordi e dopo l’addio di Zucchero per la carriera da solista si erano un po’ spente, fino a quando lo stesso Zucchero non invitò come ospiti d’onore gli ex compagni, era il 1 ottobre 2005, al ‘Vox Club’ di Modena, il terzo raduno ufficiale del suo fans club. Attualmente il gruppo è composto da Carlo Marchi (voce solista), Sonia Mazzoni (voce solista), Pier Luigi Neri (chitarra e basso), Dimitri Ferri (chitarra elettrica), Franco Pelliccia (tastiere), Tiziano Gonnella (batteria), Sandro Luisi (trombone), Nicola Benedetti (tromba), Marco Pellegrini (trombone), Angelo Musetti (sax contralto) e Benedetta Pettinelli (corista). Una band storica che fin dagli esordi degli anni Sessanta era riuscita a mettere assieme una super formazione con i più validi elementi dei complessi versiliesi dell’epoca, facendosi apprezzare nelle sale da ballo e nei locali di mezza Italia. Alla fine degli anni Sessanta ‘Le nuove luci’ iniziano ad integrare al loro apprezzato repertorio brani originali come ‘Giorni di festa’ e ‘Sete, freddo e paura’ che arrivano alle selezioni finali del Festival di Sanremo, ma anche ‘Juanita’ e ‘Canto di maggio’, diventate protagoniste del 45 giri inciso dalla band. Negli anni a seguire ‘Le nuove luci’ fanno da spalla durante le tournée a gruppi allora famosi come ‘Il Banco’ e ‘La premiata Forneria Marconi’. Subito dopo Zucchero decise di cantare come solita e gli ex compagni dopo una breve pausa tornarono ad esibirsi, e lo fanno anche oggi con tutta quella passione musicale che il tempo non è riuscito a scalfire.

Alessandra Poggi