Musica Esplode il paesaggio sonoro di Carrara

La musica grande protagonista del festival ‘Vén Chì Carrara Suoni Aperti’. Fino a domenica i laboratori e gli spazi artistici saranno animati da gruppi musicali. Il festival sonoro organizzato dall’Aps Oltre, che organizza ‘Carrara Studi Aperti’, è stato inaugurato lunedì nel nuovo spazio ‘Amart studi d’arte’, un suggestivo capannone del Polo artistico San Martino da qualche tempo preso in affitto dallo scultore Luca Poli. Una serata con la musica interattiva di Alessio Mosti e Riccardo Tesio, e quella del ricercatore spirituale e sonoro Paolo Tofani, ma anche il freestyle di Samuel Bonaccorsi in arte Sam the Sam. Molti i giovani che hanno partecipato alla serata musicale, ma nello studio di Poli c’erano anche numerosi scultori della zona e artisti che frequentano il Polo di San Martino. Nel corso della serata hanno preso vita musicale anche le opere di Luca Galassi, l’artista dei pesci metallici realizzati interamente a mano e assemblati unicamente con bulloni.

Ad inaugurare il festival c’erano la sindaca Serena Arrighi, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e la focal point dell’Unesco Maura Crudeli. "Un’iniziativa lodevole – ha detto l’assessore Dazzi – inserita nel circuito della creatività Unesco". Insomma fino a domenica Carrara e gli studi d’arte saranno il palcoscenico per workshop, dibattiti e performance sui temi della produzione musicale contemporanea e delle nuove tecnologie. "Un festival con tanto di web radio personalizzata – spiegano da Aps Oltre presieduta da Juan Carlos Allende –, che attraverso le nuove tecniche di acquisizione audio si propone di trasformare in musica tutto ciò che nella quotidianità siamo abituati a percepire come rumori bianchi. Suoni, armonie, note nascoste nel sottofondo che caratterizzano e rendono unico quello che è il nostro paesaggio sonoro". "Lo spazio che ho Preso al polo artistico si presta molto per la scultura – ha detto Poli – in particolare le vetrate hanno un’ottima luce naturale sia la mattina sia il pomeriggio. Sono molto soddisfatto di questo spazio". Parliamo di oltre mille metri quadrati di proprietà della famiglia di Nicola Giannotti, che ospitano numerose attività artistiche a cominciare dalla cooperativa scultori e dallo studio di registrazione di suoni sperimentale. Una realtà unica nel territorio, che ospita in uno spazio privato numerosi artisti e scultori che orbitano su Carrara. La direzione del festival è stata affidata al musicista e sound designer Alessio Mosti e a Riccardo Tesio, il fondatore dei Marlene Kuntz. Domani il Polo di San Martino ospita invece a partire dalle 19,30 la dimostrazione dei Synth, con protagonisti gli strumenti creati durante il workshop Avalith insieme ad altre creazioni del brand Jolin Lab. Come detto una settimana all’insegna della musica live e delle performance, ma anche l’occasione per imparare a realizzare con le proprie mani un sintetizzatore professionale e conoscere da vicino l’arte del live coding, o magari partecipare a un corso di video making. Per ulteriori informazioni scrivere a info@carrarastudiaperti.it o telefonare dalle 15 alle 19 al 379 29.056.01.