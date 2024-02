Musica e fiaccolata a Cerreto Laghi per i 70 anni degli impianti

Quest’inverno gli impianti di risalita di Cerreto Laghi compiono il 70esimo anno di attività. A partire dall’inverno 1953/1954 lo sci è stato sempre un elemento fondamentale per la località incastonata all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Da ricordare inoltre che Cerreto Laghi è la località turistica principale dell’Appennino ed è un punto di riferimento per i turisti e per l’intero territorio montano in cui sono localizzate numerose attività commerciali e turistiche. Per celebrare al meglio questa speciale ricorrenza, sabato è in programma una grande iniziativa di animazione, dedicata alla storia della musica sulla neve. Si tratta dell’evento intitolato “Marabù Celebration“.

L’appuntamento per il fine settimana è dunque con la montagna, l’iniziativa a Cerreto Laghi si svolgerà all’aperto nel piazzale alla partenza della seggiovia quadriposto di Cerreto. Un evento speciale che punta a rinsaldare quel fantastico legame con la storia musicale, risalente come annunciato all’inverno 1953/1954, che va a unirsi al meglio con quella dell’inverno attuale 2023/2024.

Il tutto rientra nell’ampio programma intitolato “70 anni insieme“. L’appuntamento con la festa all’aperto immersi nell’atmosfera della montagna e della neve – il “Marabù Celebration“ – avrà pertanto inizio alle 16, mentre invece alle 18 vi sarà la super sorpresa per tutti i partecipanti. Si tratta di una scenografica e partecipatissima fiaccolata, realizzata e promossa in collaborazione con la scuola di sci di Cerreto Laghi. Un’ulteriore occasione per gli appassionati della neve, i turisti e naturalmente i curiosi di fare conoscenza con una delle più famose stazioni di sport invernali dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Roberto Oligeri