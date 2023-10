Musica, danze e gastronomia: torna il Festival dell’Oriente

Cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, concerti, danze e arti marziali saranno i protagonisti del ‘Festival dell’Oriente’, di scena a Carrarafiere sabato 21 e domenica 22 ottobre e venerdì 27, e sabato 28 e domenica 29 ottobre con orario continuato dalle 10 alle 23. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia, medicine naturali, faranno da cornice alle numerose aree tematiche per un totale di 40mila metri quadrati di fiera. Un continuo susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Un intero padiglione dedicato al settore della salute e benessere con terapie olistiche, discipline bionaturali, yoga, ayurvedica, fiori di Bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, shiatsu, bio musica, rebirthing, integrazione posturale, e molto altro ancora. Il festival oltre alle classiche performance quest’anno porta per la prima volta in Italia il grandioso duo di tamburi giapponesi composto dai musicisti Tsubasa Hori e Masayuki Sakamoto, ex membro di Kodo, la squadra di taiko più conosciuta in Giappone. Di scena anche i Shidara con il Taiko, il celebre tamburo giapponese da guerra, e la suggestiva danza del leone a quasi 2 metri di altezza. In programma anche il ‘Japan Festival’ con 5mila metri quadrati dedicati. E ancora i giochi dal mondo per i più piccoli, il festival delle arti marziali, i Campionati del mondo di arti marziali e sport da combattimento E il bazar con oltre 500 stand di prodotti orientali, il festival della spiritualità, le conferenze, le aree culturali e centinaia di attività. Non mancherà la danza indiana Bollywood, la fabbrica indiana dei sogni a metà tra Hollywood e Bombay. In occasione del festival sotto l’egida dell’associazione ‘Tibet culture house Italia’, alcuni monaci del monastero Samten Choeling di Varanasi costruiranno un meraviglioso mandala con sabbie colorate. E poi le proposte gastronomiche di 15 ristoranti di cucina giapponese, cinese, indiana, thai, tibetana, vietnamita, vegetariana.