Muore super manager nello schianto sull’A15

Uno scontro violentissimo, tanto da spezzare l’auto in due, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,30 in autostrada A15 direzione Parma, subito dopo il casello autostradale di Pontremoli, direzione nord, a pochi chilometri di Berceto. A perdere la vita è Emilio Petrone, 61 anni, manager, ex amministratore delegato di Sisal, ora della Pagani. L’impatto è stato tremendo: sulla ricostruzione dell’incidente stradale sta ancora indagando la polizia, arrivata dopo pochi minuti dall’impatto. Da quello inizialmente raccolto dagli investigatori, pare che il manager sia andato a urtare contro il guardrail, e che non siano state coinvolte altre auto nel sinistro fatale. Subito dopo la tragedia la salma è stata portata all’ospedale di Pontremoli, in attesa della famiglia.

Il traffico è andato completamente in tilt per un’ora. Addirittura la parte di autostrada interessata dal sinistro è stata chiusa alla circolazione per dar modo ai soccorsi di muoversi senza pericoli e agli operai di bonificare l’area invasa dai detriti di vetro e altro materiale sparso in tutta la carreggiata, con la supercar completamente irriconoscibile dopo l’impatto contro il guardrail. Petrone, nato il 29 giugno del 1963, originario di Salerno, era residente a Milano con la sua famiglia, padre di due figlie. Al famoso manager si deve il rilancio di Sisal, quando arrivò nel 2008: il suo lavoro permise all’azienda di risalire sul mercato. La carriera del 61enne è arricchita da grandi nomi che sono andati ad aggiungersi alla sua esperienza professionale nel corso degli anni, come Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation. Nel 2001 è stato anche presidente della Mattel Italia. Inoltre, in come recita la biografia in Movidea, società di investimenti da lui fondata, "In passato, è stato membro del Consiglio di amministrazione di Inter Media & Communication, dell’associazione Valore D e ha rappresento l’Italia in qualità di membro del comitato esecutivo di European Lotteries, l’associazione europea che riunisce le aziende operanti nel settore lottery & gaming". Nella vita privata Petrone è stato un grande appassionato di auto, soprattutto storiche.