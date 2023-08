Muore la maestra Giuseppina Felici a Marina di Carrara

Addio alla maestra Giuseppina Felici, storica insegnante delle scuole elementari Anna Maria Menconi di via Muttini a Marina di Carrara. La donna aveva 72 ed è stata colpita da un infarto la notte scorsa. La maestra Giuseppina ha allevato intere generazioni di studenti, poi la pensione e la vita lontano dalla sua amata scuola. Lascia il marito Loris e il figlio Andrea. La cerimonia funebre si svolgerà domani alle 10 nella chiesa parrocchiale del Sacro cuore di Marina. Giuseppina era una maestra di quelle di una volta, un po’ insegnante un po’ mamma e sempre severa al punto giusto. I suoi ex alunni la ricordano come una maestra brava e preparata, una maestra che ha saputo fornire ad ognuno di loro le basi per poter procedere agevolmente negli studi. Giuseppina è stata non solo una maestra ma un punto di riferimento per tuti quelli che erano nelle sue classi alla Menconi, e alcuni di loro avevano mantenuto i rapporti ben oltre il tempo delle elementari.

Una vita spesa ad insegnare alle nuove generazioni i valori del sapere ma anche quelli della lealtà e dell’umanità, valori che ha sempre fatto trapelare dalla cattedra o mentre passava tra i banchi. È grazie alla maestra Giuseppina se tanti di quei bambini a cui ha insegnato si sono laureati e alcuni sono diventati bravi professionisti. Ancora oggi in molti la ricordano per aver fornito loro quelle solide basi che sono state fondamentali per arrivare fino alla laurea. Insomma una donna che ha saputo trasmettere l’amore per lo studio, in particolare delle materie umanistiche che in lei suscitano un particolare richiamo.