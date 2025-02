Muore in un incidente al porto di Genova

Una tragedia nello stesso luogo dove nel 2013 perse la vita il secondo capo della guardia costiera Gianni Iacoviello, vittima carrarese del crollo della torre piloti al porto di Genova. La tragedia è avvenuta ieri mattina alle 11,20 nel Bacino 2 di Ente Bacini, zona dove avvengono le manutenzioni delle imbarcazioni. A perdere la vita è un dipendente della ditta Mecline, azienda carrarese specializzata in carpenteria che operava in subappalto all’Amico & Co, Lorenzo Bertanelli, originario di Sarzana, ma residente a Massa da anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11,40: secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 36enne stava lavorando assieme a un collega quando un pezzo di yacht, un’elica del motore, si sarebbe staccata colpendo alla testa il giovane.

Inutili i soccorsi di 118 e Croce Verde. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e il magistrato di turno, Stefano Puppo. Il collega è rimasto ferito, ma lievemente. In stato di choc è stato portato in ospedale. A riconoscere il corpo del giovane la madre e il fratello, arrivati a Genova insieme al cugino. Il giovane era appassionato di cani e auto, aveva frequentato l’Ipsia a Massa.

Altri quattro gravi infortuni sul lavoro si sono verificati sempre ieri fra Toscana e Umbria: nel Pratese, a Cantagallo, un operaio 32enne è caduto per alcuni metri dal tetto di un capannone di un’azienda; nel Pistoiese, ad Agliana, un 58enne ha ripostato ustioni a causa di un’esplosione avvenuta in una cabina elettrica; in centro a Firenze, un idraulico di 65 anni, impegnato nella ristrutturazione di una struttura ricettiva, è caduto per circa 5 metri a causa del cedimento di un solaio, ritrovandosi al piano sottostante: l’uomo è ricoverato in condizioni stabili all’ospedale di Careggi. Infine in Umbria, un uomo di 52 anni di Panicale (Perugia) è rimasto ferito dopo essere caduto da un soppalco mentre lavorava all’interno di un negozio della sua città, nella frazione di Tavernelle.