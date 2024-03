Muore il cestista. Leonardo Costi. Lutto nel basket

Lutto nel mondo dello sport per l’improvvisa scomparsa di Leonardo Costi, grande cestista apuano. Aveva 78 anni ed è scomparso a causa di una forma di Alzheimer fulminante. Leonardo per tutti ‘Leo’ aveva vissuto per il basket, dapprima come atleta e in seguito come allenatore. Si era imposto in campo per il suo famoso ‘gancio’, uno dei tiri più difficili da realizzare nel basket e più volte ricevette la corte delle squadre di serie A. Il suo amore per il basket non lo ha mai abbandonato, neppure nel periodo del militare, che impiegò giocando nella squadra nazionale di basket mentre si trovava a Vigna di Valle. In città era conosciuto per le sue performance nel Carrara basket, e aveva contribuito a traghettare la squadra dalla C alla B. Nel campionato che si giocò tra il 1975 e il 1976, Costi si giocò fino alla fine il titolo di miglior realizzatore del campionato, ma arrivò secondo con una media di 20 punti a partita.