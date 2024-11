Mulazzo tra i borghi più belli d’Italia

E’ tutto pronto per l’attesissima cerimonia di consegna della bandiera ’I borghi più belli d’Italia’ a Mulazzo. L’appuntamento con la kermesse è per questo sabato, 9 novembre, a partire dalle 10 nella cornice della suggestiva piazza Archi. "Un prezioso riconoscimento", dice il sindaco Claudio Novoa, "che sarà accompagnato dall’installazione della nuova segnaletica. Sarà una grande festa per l’intera cittadinanza e per le nostre associazioni". Tra le autorità presenti, oltre al sindaco, il consigliere delegato alla Cultura e Turismo, Antonio Ferrari Vivaldi, mentre in rappresentanza dell’associazione ’I borghi più belli d’Italia’ saranno presenti il presidente nazionale Antonio Ferrari Vivaldi, la vicepresidente nazionale Rosalba Cardinale e la coordinatrice Elisabetta Giudrinetti.