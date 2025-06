Mulazzo, cultura e bellezza. E l’estate parte dalla festa dei borghi più belli d’Italia

Un’estate più allegra con musica, danze, teatro, proiezioni cinematografiche, reading e enogastronomia: Mulazzo indossa la maglietta dei “Borghi più belli d’Italia” e propone un palinsesto di 18 spettacoli che si spargono a pioggia su Pieve di Castevoli, Parana, Pozzo, Montereggio, Castagnetoli, Groppoli, Gavedo e Lusuolo. "Sarà un’estate in grado di attrarre turismo nazionale e internazionale grazie al ricco e variegato programma, oltre alle nostre bellezze riconosciute a livello nazionale. La Festa del libro di Montereggio ad esempio, è un appuntamento tra i più nobili nelle manifestazioni dedicate ai libri – dice il sindaco Claudio Novoa –. Siamo orgogliosi e gelosi delle tradizioni di Montereggio: l’amore per i libri fa parte del dna dei suoi abitanti. Questa edizione ospiterà autori che con le loro idee non lasceranno indifferente il pubblico presente". Ed ha ringraziato per il sostegno i partner: Matec Industries, Conad e Aby Broker. E’ gia iniziata ieri la Festa dei piccoli scienziati, promossa dall’associazione ‘Esploranda’, al Centro Cento fiori di Arpiola. Un’occasione per presentare esperimenti scientifici e invenzioni, realizzati soprattutto con materiali di recupero all’insegna del riciclo.

Con l’arrivo dell’estate sabato 21 giugno chiostri, cortili e arene aprono agli spettacoli dal vivo con un’ampia scelta di eventi. Il taglio del nastro spetta a due spettacoli teatrali: sabato 21 “La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia”, con una pièce ideata e messa in scena dal Centro Teatro Pontremoli e dalla Scuola di Danza ‘II Balletto’ di Gabriella Forni; sabato 28 “Mi meraviglio di me!”, monologo di e con Gabriella Franchini, con la partecipazione del Gruppo I Musicanti di Ozz. A luglio, a partire da venerdì 4 a Pieve di Castevoli ”Notte di note”, una serata tutta da ballare, poi cinema Sotto le Stelle a Parana, Pozzo, Castagnetoli, Groppoli . Da venerdi 25 a domenica 27 a Montereggio torna la “Festa del Libro” che accoglie molti scrittori, da Sergio Rizzo a Giacomo Salvini, apre tre punti ristoro. Tanti gli appuntamenti di agosto per residenti e turisti: dal teatro al ”Bancarel’Vino” (da venerdì 8 a domenica 10), musiche e balli, la comicità di Paolo Migone, Agnese Pini e il suo ultimo libro “La verità è un fuoco”. Il ricco calendario di appuntamenti non dimentica il mese di settembre, quando l’Istituto Valorizzazione Castelli presenterà la “Serata Lunigianese” e la rassegna musicale “Mutamenti Jazz”.

L’estate mulazzese si concluderà a fine settembre con la prima edizione di "Bancarel’Miele", organizzata dal direttore del Consorzio Miele dop della Lunigiana Marco Cavallotti: un fine settimana interamente dedicato al miele con prodotti Dop/Igp e Pat, eccellenze del territorio. Il fil rouge del “Bancarel’Miele” sarà il fantastico mondo dell’apicoltura, con spettacoli teatrali, laboratori per bambini, salotti tematici e le immancabili degustazioni.

