Un castello a misura di bambino. Ultimi giorni di agosto in cui poter visitare il castello di Lusuolo, tutti i giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Possibilità di accedere all’area gioco, dove i più piccoli potranno disegnare, colorare e cimentarsi in giochi medievali. Ingresso al castello ogni 45 minuti dall’orario di apertura. Il Castello di Lusuolo, nel Comune di Mulazzo, è una fortificazione militare che si erge sulla sponda destra del fiume Magra, a controllo del guado del fiume ma anche della Via Francigena. Appartenuto in origine alla famiglia Malaspina dello Spino Secco, ospita il Museo dell’Emigrazione della Gente di Toscana A causa di una frana, è necessario raggiungerlo attraversando le frazioni di Canossa e Campoli.