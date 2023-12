Mozione di Fratelli d’Italia per la riapertura di tre piani del vecchio ospedale

La riapertura del vecchio ospedale di Massa tornerà in discussione in consiglio comunale con una risoluzione che è stata presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia. Il documento richiama l’apertura fatta in periodo di pandemia con la creazione di 26 posti letto di terapia intermedia e i lavori previsti per altri 27 posti di intensiva nei primi tre piani dei blocchi fronte mare. Spazi ora abbandonati mentre la perizia Asl ha sottolineato che solo gli ultimi piani non possono essere utilizzati. La proposta di FdI è di recuperare la struttura nei prossimi strumenti urbanistici e prova a impegnare il sindaco affinché si attivi con Regione e Asl per valutare sotto il profilo economico e di fattibilità la riapertura dei primi tre piani con "destinazione sociosanitaria, diversa dall’attuale previsione di demolizione e realizzazione di villette".