Motogiro d’Italia al via. La tappa in piazza Aranci con oltre 200 esemplari

Si fermerà nella nostra città il ’Motogiro d’Italia 2024’, manifestazione organizzata dal Moto Club Terni e alla quale la nostra associazione Moto Club Massa patrocinati dal Comune. Il posto di controllo verrà effettuato in piazza degli Aranci nel pomeriggio di domani. Sarà occasione di donare a tutti i partecipanti un ricordo della nostra città attraverso una piccola scultura di marmo e di gestire un leggero ristoro ai 200 motociclisti. L’ononima manifestazione è la Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia che da anni è considerata l’evento riservato alle moto d’epoca più importante al mondo, un vero e proprio museo della moto itinerante : anche in questa edizione oltre due terzi dei partecipanti è in sella a mezzi costruiti fra gli anni venti e la fine degli anni cinquanta.

Come avviene sin dalla prima edizione del 1989 anche questa si svolgerà su sei tappe, quattro delle quali in linea e altre due a margherita, con partenza e arrivo nel medesimo luogo, in particolare la prima di Bologna e la quarta di Villafranca di Verona. La seconda frazione porterà la carovana a Sala Baganza (PR), la terza con partenza da Fontevivo a Villafranca, la quinta giungerà a Viareggio e poi la sesta e ultima con arrivo allestito nella piazza del comune di Zola Predosa. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Massa e i partners Evam Fonteviva, Apuana Lubrificanti, Aries Pizzeria, Contatto pubblicità, La bottega di Ado’, l’azienda vinicola Della Tommasina, Pane e fantasia.