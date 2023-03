Mostra Un secolo di Aeronautica militare italiana

È un viaggio nel tempo nel mondo dell’aeronautica quello che si può fare nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale, a Massa, dove sono esposti motori e modellini di aerei di varia grandezza e di epoche diverse, paracaduti, divise, strumenti per la navigazione aerea, foto di aerei e di eroi che hanno combattuto nella prima e nella seconda guerra mondiale. E poi pubblicazioni, manifesti, cimeli di vario genere e tipo che raccontano i cento anni di vita e di attività dell’Aeronautica militare italiana. La mostra, organizzata dalla sezione ’Flavio Torello Baracchini’ di Massa Carrara dell’Associazione Arma Aeronautica con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara, è stata allestita per celebrare i cento anni dell’Aeronautica Militare Italiana ed è seguita da Giorgio Palamidessi, vice presidente della Baracchini. Resterà aperta tutti i giorni, fino al 21 marzo, dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Durante la cerimonia di apertura l’architetto Ferdinando Sacchetti, presidente della sezione Baracchini, ha presentato il programma dell’associazione per celebrare il centenario dell’Aeronautica e dopo gli interventi dei rappresentanti della Provincia e del prefetto ha chiesto un minuto di silenzio in memoria dei due piloti di caccia morti in un incidente di volo alcuni giorni fa. Ha inoltre illustrato la storia del volo fino al 27 marzo 1923 quando è stata formata la Regia Aronautica e parlato del Museo Aeronautico di Vigna di Valle. Il tenente colonnello pilota Riccardo Turchi ha parlato della 46ª brigata aerea di Pisa e il colonnello Gianni Copponi, comandante del centro addestramenti paracadutismo, ha descritto il lavoro delle aviotruppe e il Museo di paracadutismo. È stato Mario Federighi, a sottolineare l’importanza di restaurare vecchi velivoli e del Museo Federighi che contiene parti originali di aerei, strumentazione e altro materiale per il volo. Il socio della Baracchini Gianni Bianchi ha ricordato gli assi apuani mentre il dottor Giuseppe Caruso ha spiegato cosa significhi medicina aeronautica. Il vicario del vescovo, don Marino Navalesi, si è complimentato con i soci della Baracchini per la manifestazione.