Mostra e dibattito per ricordare Valeria Federighi

Inaugura oggi alla biblioteca Giampaoli la mostra di fotografie per ricordare la giovane giornalista Valeria Federighi, scomparsa per un male incurabile a 34 anni nel novembre 2020. Un appuntamento della rassegna “Sfoglia l’inverno”che racconta il rapporto profondo della giornalista piemontese con la città di Massa. Una personalità determinata e forte quella di Valeria Federighi, che ha lottato fino alla fine, rappresenta un esempio di grande coraggio e resilienza che la città ricorda con una mostra di fotografie inedite a cura della storica dell’arte Giulia Frigerio, e con un incontro alle 17.30 su “Giornalismo e Comunicazione: nuove prospettive fra scrittura e mondo digitale”. Interverranno la giornalista Elisabetta Guenzi e l’esperta di comunicazione Marta Menconi, founder dell’agenzia Web Solution. Modera l’incontro la curatrice della mostra. Sarà presentato anche il volume che raccoglie gli scritti, inediti e non, di Valeria, “Perché una ragazza. Storie e racconti al di là delle parole”, che il pubblico potrà acquistare. Il ricavato del libro andrà in beneficenza.