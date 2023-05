Mostra a Villa Schiff di S.V. Kelly

Si tiene da oggi al 4 giugno, a Villa Schiff di Montignoso, la mostra personale di S.V. Kelly, al secolo Simona Veronica Verzichelli (nella foto) a cura di Onyma. Vernissage oggi alle ore 18. Titolo della mostra ’Empatia Metafisica’. "Nell’esposizione – dice l’artista – intendo presentare un contesto personale di verità artistica, che stimoli l’osservatore ad andare oltre la pura e semplice realtà, per comunicare un assoluto universale di bellezza e armonia (arte come simbolismo) con opere che rimandano all’elemento acqua, il mare come simbolo primordiale di empatia, vita e rinascita".

Stefano Bessi Carloni presenterà la mostra. Musicisti (violino e chitarra) allieteranno l’inaugurazione. Un ringraziamento va all’avvocato Christian Daimo, Stefano Bessi Carloni, Franco Nani, Romeo Orsi (Onyma).