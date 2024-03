Carrara, 18 marzo 2024 - Trovato il corpo senza vita di un uomo in spiaggia intorno alle 17 nelle vicinanze del bagno Nettuno di Marina di Carrara. A lanciare l'allarme alcuni passanti. L'uomo dovrebbe essere del 1961, di origine italiana.

Attualmente sul posto ci sono gli uomini della Capitaneria di porto per le indagini di rito. Il personale Asl non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Le indagini andranno avanti in queste ore per comprendere le cause del decesso dell'uomo.