Incidente mortale in A15 a Pontremoli, muore l’ex ad di Sisal Emilio Petrone

Pontremoli (Massa Carrara), 19 settembre 2024 – C’era Emilio Petrone, 61 anni, manager e ex amministratore delegato di Sisal e anche di Mooney, alla guida dell’auto che si è scontrata contro il guard rail nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, lungo l’A15 a Pontremoli. L’uomo è morto nell'incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, Petrone, originario di Salerno e residente a Milano, avrebbe perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro il guardrail. Conosciuto come un grande appassionato di auto, Petrone aveva lavorato come manager in gruppi come Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation.

Nel corso della sua vita aveva rivestito anche la carica di presidente e amministratore delegato di Mattel Italia. Nel 2008 l’approdo in Sisal, dove era riuscito a raddoppiare il fatturato del gruppo. Negli ultimi anni aveva lavorato come amministratore delegato di Mooney, facendola diventare tra le principali fintech operante sul territorio italiano.